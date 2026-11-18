Andri Ragettli ne participera à aucune compétition cet hiver. Le Grison fait une pause, mais n'envisage pas de prendre sa retraite, comme l'indique Swiss-Ski.

"Cet été, mon corps m’a fait comprendre que je devais lever le pied", explique Ragettli dans le communiqué. Après 13 ans passés en Coupe du monde, avec un nombre record de 33 podiums, le jeune homme de 28 ans a décidé de ne participer ni à la Coupe du monde, ni aux X-Games, ni aux Championnats du monde lors de la saison 2026/27. "Non pas parce que je n’en suis pas capable, mais parce que j’ai envie de quelque chose de nouveau en ce moment."

Ragettli continuera néanmoins à skier cet hiver et profitera de cette période pour vivre de nouvelles expériences et développer d'autres compétences. Le champion du monde de slopestyle 2021 et triple vainqueur des X-Games rappelle bien qu’il ne fait que prendre une pause: "Et non, ce n’est pas une retraite. Je me réjouis vraiment de vivre tout ce qui va venir."

/ATS