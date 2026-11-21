Camille Rast devra sortir le grand jeu en deuxième manche pour s'offrir un troisième podium d'affilée à Gurgl.

La Valaisanne n'a signé que le 18e temps de la première manche du deuxième slalom de cette Coupe du monde 2026/27. La meilleure Suissesse est Eliane Christen, 12e, alors que Wendy Holdener a été éliminée.

Partie en quatrième position, Camille Rast a il est vrai dû composer avec un épais brouillard. Cela ne fut en revanche pas le cas de la Suédoise Anna Swenn Larsson (dossard 2), qui a eu droit à quelques rayons de soleil et a signé le meilleur temps avec 1''46 d'avance sur la Valaisanne.

Il y avait cependant mieux à faire pour la vice-championne olympique 2026 de la discipline, qui n'a pas pris suffisamment de risques. Lara Colturi s'est ainsi elle aussi élancée avec une visibilité réduite, ce qui ne l'a pas empêchée de faire jeu égal avec Anna Swenn Larsson: l'Albanaise a réussi le 2e chrono, à 0''24.

Troisième des deux précédents slaloms disputés à Gurgl, Camille Rast pointe à 1''20 du top 3. La 3e place est occupée par l'Italienne Lara Della Mea, qui a profité du retour du soleil pour signer un excellent chrono.

Deux Suissesses se sont même montrées plus rapides que Rast: Christen, qui a perdu 1''26, et Aline Höpli, 17e à 1''45. Une troisième représentante de Swiss-Ski a pu décrocher son ticket pour la deuxième manche (dès 13h30): Selina Egloff s'est classée 20e, à 1''69 de la leader provisoire.

Porteuse du dossard 1, Wendy Holdener a pour sa part connu une rare élimination. Auteur d'un excellent début de manche, elle a enfourché après 20'' de course. La Schwytzoise restait sur 14 slaloms bouclés consécutivement en Coupe du monde, pour autant de top 10. Sa dernière sortie de piste datait du mois de janvier 2025 à Courchevel.

/ATS