Lucas Pinheiro Braathen a remporté les deux premières courses de l'hiver à Sölden et à Levi. Le Brésilien s'avance comme le grand favori du slalom planifié dimanche lors de la Coupe du monde à Gurgl.

"La semaine prochaine à Gurgl, je vais essayer de faire la même chose. Je vais capitaliser sur la confiance du moment", soufflait dimanche Lucas Pinheiro Braathen après sa large victoire à Levi, à l'issue du premier slalom de l'hiver.

Le Brésilien de 26 ans est sur un nuage depuis le début de la saison. Champion olympique en géant en février, il a montré dès la première course de l'hiver fin octobre à Sölden qu'il était bien le maître actuel de la discipline en s'imposant avec la manière. Trois semaines plus tard, pour la deuxième course de l'hiver, il a réussi le même exploit entre les piquets, reléguant loin ses principaux concurrents.

Derrière lui, les regards seront rivés vers deux francophones: le skieur d'Hérémence Loïc Meillard et le Français Clément Noël.

Champion olympique de slalom, le Valaisan d'origine neuchâteloise a conclu le premier rendez-vous de la saison entre les piquets serrés au troisième rang, concédant près de sept dixièmes à Pinheiro Braathen. "Nous avons pu voir que Lucas était très fort et nous devons trouver des solutions pour nous rapprocher de lui, a souligné Meillard dimanche. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer", avait déclaré Meillard après l'épreuve finlandaise.

Il avait alors été devancé par Noël, champion olympique de slalom en 2022, qui a très bien débuté sa saison en terminant deuxième à 0''56 du Brésilien. Deux autres Suisses avaient terminé dans les points à Levi, à savoir Tanguy Nef (13e) et Daniel Yule (16e). A noter que l'Autrichien Manuel Feller, vainqueur à Gurgl en 2023, a encore repoussé son début de saison et ne sera pas au départ dimanche.

/ATS