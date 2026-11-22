Petra Vlhova s'accorde à nouveau une pause en compétition.

La Slovaque de 31 ans a renoncé au slalom de Gurgl samedi et a annoncé qu'elle ne participerait pas non plus aux prochaines courses en Amérique du Nord, à Killington et au Mont-Tremblant.

La lauréate du général de la Coupe du monde 2020/21, dont le retour s'avère difficile après une pause forcée de plus de deux ans due à une blessure, doit continuer à travailler sa force et sa technique, a-t-elle écrit sur Instagram. C’est ce qu'a révélé l'analyse de ses performances à Levi (16e rang) et lors des entraînements.

Petra Vlhova, qui s'est classée 23e du géant de Sölden en ouverture de saison après avoir tenté sa chance aux JO 2026 (20e du slalom), s'était déchiré le ligament croisé et le ligament médial du genou droit en janvier 2024. Par la suite, des problèmes de cartilage ont compliqué son retour sur les pistes.

/ATS