Tanguy Nef tient son premier podium en Coupe du monde! Le skieur genevois a pris la 3e place du slalom de Gurgl dimanche, trois jours après son 30e anniversaire. La victoire est revenue au Norvégien Timon Haugan.

Septième sur le tracé initial, Tanguy Nef a réussi une première moitié de second parcours de toute beauté. Il a certes concédé trop de temps sur le troisième secteur (0''78 plus lent que le 2e de cette course Eirik Hystad Solberg) pour viser plus haut encore, mais ne fera certainement pas la fine bouche.

Le Genevois participait dimanche pour la 85e fois à une épreuve individuelle en Coupe du monde. Jusqu'ici, il avait dû se contenter de places d'honneur, terminant à 22 reprises entre les 4e et 10e rangs. Mais son sacre olympique en combiné par équipe au côté de Franjo von Allmen a agi comme un déclic.

Tanguy Nef n'a rien pu faire pour contrer les Norvégiens. Déjà en tête après la première manche, Timon Haugan a su maîtriser ses nerfs l'après-midi. Il s'est imposé avec 0''60 d'avance sur son compatriote Eirik Hystad Solberg (premier podium également, à 24 ans) et 0''88 sur Nef pour cueillir son septième succès à ce niveau.





Meillard largué

Deuxième du géant de Sölden et 3e du slalom de Levi une semaine plus tôt, Loïc Meillard a quant à lui essuyé son premier échec de la saison. Seulement 20e d'une première manche pourtant tracée par son entraîneur Julien Vuignier et dans laquelle il n'a jamais trouvé le bon rythme, il a terminé au même rang, à 2''29 du vainqueur.

Un troisième Suisse a pu marquer des points dans des conditions très hivernales (chutes de neige, jour blanc), à savoir Daniel Yule. Le Valaisan a lui aussi conservé la place obtenue en première manche (16e). Mais il espérait également mieux, lui dont le dernier top 10 à ce niveau remonte au mois de janvier 2025. /ATS