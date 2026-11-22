Le Norvégien Kristoffer Sundal a remporté le 2e concours sur le grand tremplin de Lillehammer en Coupe du monde dimanche. Sandro Hauswirth a signé la meilleure performance suisse en terminant 10e.

Deuxième de la première manche, Sundal s'est imposé avec le plus long saut de la seconde manche (138m). Aux points, il devance son dauphin autrichien Raffael Zimmerman de seulement deux dixièmes (304 points contre 303,8), tandis que son compatriote Isak Langmo a complété le podium.

Trois Suisses sont parvenus à se hisser en deuxième manche. Sandro Hauswirth, 12e de la première manche, s'est offert son premier top 10 en individuel en grappillant deux positions grâce à un saut mesuré à 131,5 m. Gregor Deschwanden a conclu son concours au 18e rang, trois places devant Remo Imhof, qui avait signé son premier top 10 en Coupe du monde la veille sur le même tremplin.

Chez les dames, l'unique Suissesse en lice Sina Arnet n'est pas parvenue à se qualifier pour la seconde manche.

/ATS