L'Italienne Federica Brignone met fin à sa carrière avec effet immédiat. C'est ce qu'a annoncé sur Instagram la double championne olympique de 36 ans.

"J'ai réalisé que ma jambe n'était pas encore complètement rétablie et que je souffrais encore trop. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière sportive", a déclaré Brignone sur le réseau social.

Après Lara Gut-Behrami et Michelle Gisin, c'est une autre grande figure du sport qui range ses lattes à cause de son corps meurtri. "Ce fut une décision difficile à prendre, et malgré tout ce que j'ai fait pour être de retour sur les pistes, la sévérité de ma blessure ne me le permet tout simplement pas."

Brignone se retire avec 37 victoires en Coupe du monde, deux gros globes de cristal, cinq petits, cinq médailles olympiques dont les titres en Super-G et géant à Cortina en février dernier et cinq médailles mondiales, dont l'or en combiné en 2023 et en géant en 2025.

La Valdôtaine souhaite pouvoir faire encore une dernière descente et se retrouver dans le portillon de départ pour boucler la boucle. "Pour pouvoir dire au revoir à ce sport que j'aime tant et à toutes celles et ceux qui m'ont soutenu. Je vous tiendrai au courant du moment et du lieu où cela se fera", conclut-elle.

/ATS