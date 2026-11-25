La FIS a annoncé mercredi l'annulation des deux géants de la Coupe du monde dames prévus les 5 et 6 décembre au Mont-Tremblant (CAN). Cette décision est due à un manque de neige.

La Fédération indique également travailler sur un potentiel report de ces épreuves.

Le premier géant de la saison, sur les douze prévus initialement, avait été remporté à Sölden par l'Américaine Paula Moltzan. La Valaisanne Camille Rast avait signé le 6e rang. Elle avait terminé deux fois 4e la saison dernière au Mont-Tremblant.

/ATS