Les préparations des Championnats du monde de ski alpin Crans-Montana 2027 vont bon train. Le gros oeuvre du Stade Barzettes est désormais terminé.

La construction des infrastructures temporaires a débuté à la mi-septembre avec la tribune principale, ont rappelé les organisateurs dans un communiqué jeudi. Appelée "Valais" et dotée d'une capacité augmentée à 5500 personnes, elle mesure plus de 20 mètres de haut et 44 mètres de large. Une plateforme supplémentaire a également été installée au sommet de la tribune, afin d'y accueillir 20 cabines de commentateurs destinées aux chaînes de télévision.

En octobre, la tribune Crans-Montana, plus petite, d'une capacité de 2000 places, a vu le jour sur le côté de l'aire d'arrivée. Celle-ci "permet aux spectateurs d'être au plus proche des athlètes, dans une ambiance particulièrement animée par la présence des fanclubs." Une plateforme de trois étages dédiées aux chaînes de télévision qui comprend 16 cabines a également été installée à proximité.

La troisième infrastructure, la VIP Cisalpin Loune, a elle aussi été érigée dans l'enceinte du Stade Barzettes ces dernières semaines. Elle accueillera 1000 personnes sur deux étages par jour de course. Quarante containers y ont aussi été installés pour accueillir des bureaux.

/ATS