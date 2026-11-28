La saison de vitesse masculine va commencer samedi à Copper Mountain avec un Super-G. 20e l'an dernier dans la station du Colorado, Alexis Monney espère forcément faire mieux.

Les techniciens sont au turbin depuis la fin octobre. Pour les spécialistes de vitesse, c'est toujours environ un mois plus tard que cela se passe. Alors tout ce beau monde a des fourmis dans les lattes. Et dans l'équipe de Suisse, les préposés aux honneurs sont plus nombreux qu'ailleurs avec Marco Odermatt, Franjo von Allmen, Stefan Rogentin et d'autres, dont Alexis Monney.

Blessé au poignet lors du Super-G des Championnats de Suisse à St-Moritz en avril, le Fribourgeois de 26 ans s'est fait opérer. Après avoir fêté le titre de Fribourg-Gottéron et fait de la plongée avec un ami, Alexis Monney s'est remis au boulot. Une préparation "comme d'habitude" en Amérique du Sud et sur le glacier à Zermatt avec des températures forcément trop chaudes.

Ne pas trop penser à Crans

7e de la saison en descente et 9e en Super-G, le skieur des Paccots a encore besoin de constance dans sa deuxième discipline. Deuxième à Livigno et 6e à Kvitfjell, le Fribourgeois a aussi fini 19e à Wengen, 40e à Kitzbühel, 17e à Beaver Creek et donc 20e à Copper Mountain.

Même s'il affiche plutôt un tempérament timide ou taiseux, Alexis Monney n'est pas du genre à se cacher. Sa saison olympique était correcte, mais pas exceptionnelle. "C'est clair que les résultats n'étaient peut-être pas forcément au niveau espéré, explique-t-il. Malgré tout, je suis dans le top dix des deux disciplines où je cours en Coupe du monde, donc je pense que c'est plutôt bien. Et c'est aussi positif. Pas d'être déçu, mais de voir que je peux faire mieux. Cela veut dire qu'il y a encore du potentiel."

Cette saison résonne comme celle des leçons apprises. Et avec en ligne de mire les Mondiaux de Crans-Montana en février. Y pense-t-il déjà? "Non, pas trop pour l'instant. C'est quelque chose que j'ai fait un peu faux l'année passée, alors je n'ai pas envie de répéter l'erreur. C'est pour ça que je vais essayer de profiter de la saison." Interrogé sur cette erreur, le Fribourgeois a développé: "J'avais vraiment envie de participer aux Jeux, donc peut-être qu'il y avait un peu trop de pensées à ce niveau-là et pas forcément sur mon ski et sur le fait de profiter et de faire ce qui me convient pour skier vite."

Accepter la concurrence

Quand au sein de votre équipe, vous devez composer avec le meilleur skieur du monde et avec l'un des meilleurs descendeurs de la planète, triple champion olympique, il faut avoir une belle confiance en soi et savoir accepter la concurrence. Alexis Monney ne s'en plaint pas: "Je ne pense pas que la concurrence interne a un impact. On s'entend tous très bien et on passe de bons moments. C'est clair que l'ambiance ne peut pas non plus toujours être similaire à celle où tout le monde fait des podiums quasiment tous les week-ends, mais on a vraiment une bonne ambiance de groupe."

Heureux lorsqu'il est sur les skis, le Fribourgeois de 26 ans reconnaît aller à l'entraînement comme on va au travail. "Je dois le faire pour être en forme l'hiver. J'essaie de prendre du plaisir, mais ce n'est pas ce qui m'en procure le plus. Je préfère être dans mon coin avec mes amis et ma famille." Ceci étant, il a de la chance de pouvoir compter sur l'ancien footballeur Stéphane Grichting pour lui préparer des séances moins rébarbatives: "Cela fait des années que je travaille avec lui. Il arrive à trouver des entraînements, des manières de faire qui me correspondent. Où ce n'est pas trop long, mais plutôt intensif et assez ludique aussi."

Peut-être qu'Alexis Monney, chien fou par excellence, a gagné en expérience et qu'il va pouvoir s'en servir cet hiver.

/ATS