Mikaela Shiffrin retrouve ce week-end Killington (USA). La reine américaine devra renouer samedi avec la piste du géant sur laquelle elle s'était gravement blessée l'an dernier.

Dans la station du Vermont, dans le nord-est des Etats-Unis, Shiffrin a collectionné les victoires (six, toutes en slalom), les podiums (neuf en géant et slalom) et les grands souvenirs. Mais c'est aussi à Killington il y a deux ans, en novembre 2024, qu'elle s'était gravement blessée à l'abdomen après une chute en géant dont elle a mis de longs mois à se remettre tant physiquement et psychologiquement.

Depuis ce terrible accident, celle qui a remporté six fois le gros globe de cristal a souffert de stress post-traumatique en géant et n'a plus gagné dans la discipline, même si elle semble avoir retrouvé sa confiance sur les skis et est même remontée sur les podiums.

Camille Rast, comme il y a deux ans ?

La concurrence s'annonce toutefois rude en géant, voire même en slalom. La jeune génération a profité de son absence sur les premières courses de l'hiver pour s'affirmer, avec les victoires de l'Allemande Emma Aicher (23 ans) à Levi et de l'Albanaise Lara Colturi (20 ans) à Gurgl, qui ont toutes les deux signé leur première victoire dans la spécialité.

Côté suisse, la Valaisanne Camille Rast vit un début de saison en-deçà des attentes (5e et 11e places en slalom, 6e en géant) et espère décrocher un premier gros résultat cette saison sur une piste où elle avait remporté le slalom (devant Wendy Holdener) et terminé 3e du géant en 2024.

/ATS