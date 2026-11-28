Le premier super-G de la saison de Coupe du monde a lieu samedi à Copper Mountain pour les messieurs. L'occasion de voir le retour du Français Cyprien Sarrazin, deux ans après sa grave blessure.

Sa terrible chute avait bien failli l'éloigner à tout jamais des pistes. Le skieur du Devoluy, héros de Kitzbühel en janvier 2024 où il avait décroché un doublé magnifique sur la Streif, revient de très loin. Le 27 décembre 2024, il chute lourdement lors d'un entraînement officiel de descente à Bormio en Italie. Souffrant d'une grave commotion cérébrale, il est placé un temps en "réanimation neurologique" et passe proche de la mort, selon ses propres mots.

Après de longs mois de rééducation - "step by step" comme il aime le répéter - il a pu reprendre une vie normale, puis rechausser les skis en décembre 2025, avant de décider de reprendre bel et bien le chemin de l'entraînement, avec un retour à la compétition comme objectif. Près de deux ans après sa chute, il prendra donc le départ du super-G de Copper Mountain samedi pour l'ouverture de la saison de vitesse.

Odermatt pour garder sa couronne ?

Côté suisse, on attendra bien entendu Marco Odermatt, vainqueur sur cette même piste l'an passé et qui entame la défense de son globe de la discipline. Stefan Rogentin avait été le deuxième meilleur représentant helvétique à Copper Mountain (7e), alors que le futur triple champion olympique Franjo von Allmen avait pris le 9e rang.

/ATS