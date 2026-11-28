A domicile, l'Américaine Mikaela Shiffrin a dominé la première manche du géant de Killington samedi. Elle devance de 1''37 la Valaisanne Camille Rast, qui a signé le 8e temps.

Pour son retour à Killington, deux ans après sa grave chute dans la station américaine, Shiffrin n'a pas été gênée par ses vieux démons, ni par l'épais brouillard, le vent et la visibilité changeante.

Ces conditions, qui ont déjà créé des écarts importants entre les favorites, n'ont par contre pas convenu à Camille Rast, troisième de ce géant en 2024. La Vétrozaine devra une nouvelle fois réaliser une belle remontée pour jouer le podium en deuxième manche (18h30), elle qui accuse une demi-seconde de retard sur la 3e place.

Shiffrin, qui avait terminé 7e du premier géant de la saison à Sölden, compte 0''39 d'avance sur Alice Robinson et 0''86 sur Sara Hector, qui complètent ce podium provisoire.

Holdener et Kasper se suivent

Camille Rast n'est pas la seule Suissesse à avoir connu des difficultés. Wendy Holdener n'a jamais trouvé le bon rythme et n'est que 23e à 3''56. Elle devance de justesse sa compatriote Vanessa Kasper, 24e (+3''61). Elles pourront se consoler en se disant qu'un petit dossard en seconde manche devrait favoriser les remontées sur une piste qui marque beaucoup.

/ATS