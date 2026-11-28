Les fondeurs suisses n'ont pas signé d'exploit dans le premier sprint de la saison, disputé en style classique samedi à Ruka. Le meilleur d'entre eux, Valerio Grond, s'est classé au 7e rang.

Prometteur 2e de la qualification en Finlande, Valerio Grond a été stoppé en demi-finales de cette épreuve. Le Grison de 26 ans, qui visait une 13e finale individuelle dans un sprint de Coupe du monde, a dû se contenter de la 3e place de la deuxième demi-finale. Il a échoué à 0''66 d'une place en finale (top 6).

Les deux tickets de finaliste attribués à des "lucky losers" sont en effet revenus au 3e et au 4e de la première demi-finale. Le "roi" norvégien Johannes Klaebo, qui a justement été repêché après avoir fini 3e de la première demie, n'a pas su saisir pleinement sa chance puisqu'il a pris la 2e place finale.

Deux autres Suisses ont pu disputer les quarts de finale d'une épreuve masculine qui a vu la victoire d'un autre Norvégien, Oskar Opstad Vike, lequel a battu Klaebo pour 1''18 en finale. Mais tant Roman Alder (17e) que Janik Riebli (24e) ont été éliminés à ce stade de la compétition.

Nadja Kaelin échoue en qualification

Seule Suissesse en lice dans la phase à élimination directe, Anja Weber s'est par ailleurs arrêtée en quarts de finale et termine 27e d'une course gagnée par la Suédoise Linn Svahn. Elle a chuté lors de la dernière montée dans sa série, après un accrochage avec une adversaire.

La double médaillée olympique Nadja Kaelin (37e) a quant à elle dû se contenter du prologue samedi matin. Sa soeur cadette Marina (48e) a connu le même sort, comme les frères Isai (32e, à 0''2 du top 30), et Noe Naeff (39e) chez les hommes.

/ATS