Le premier super-G de la saison, prévu samedi à Copper Mountain, a été annulé. Ceci en raison des conditions météorologiques, ont annoncé les organisateurs.

"En raison des conditions météorologiques actuelles, avec des chutes de neige et du vent, le jury, en concertation avec le comité d'organisation et US Ski Team, a décidé d'annuler le super-G masculin de la Coupe du monde prévu aujourd'hui (samedi)", a écrit la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS).

La FIS n'a pour l'instant pas donné plus d'informations quant à un éventuel report.

/ATS