Sandro Hauswirth a obtenu son premier podium de Coupe du monde samedi sur le grand tremplin de Ruka. Le Suisse a terminé 2e lors d'un concours remporté par l'Autrichien Stephan Embacher.

Auteur de son premier top 10 individuel en Coupe du monde le week-end dernier à Lillehammer, l'athlète de 26 ans confirme son éclosion au plus haut niveau. Après avoir obtenu le 2e score des qualifications, le natif de Gstaad a atterri à 139,5 m lors de la première manche, échouant à la 5e place à 5,2 points du leader Embacher (145 m, 156,9 pts).

En deuxième manche, Hauswirth a encore progressé de trois rangs grâce à un saut à 142,5 m, pour terminer à 6,9 points du score final de l'Autrichien, vainqueur avec ses 304,8 unités. Il a conservé 2,9 points d'avance sur la 3e place du Norvégien Marius Lindvik.

Les autres Helvètes présents en 2e manche, Gregor Deschwanden et Kilian Peier, se sont respectivement classés 7e et 27e. Deschwanden a manqué le podium pour 17,3 points, mais il signe son meilleur classement en Coupe du monde depuis sa victoire à Oslo à la mi-mars. De son côté, Peier n'avait plus terminé dans le top 30 depuis le concours de Bischofshofen le 6 janvier dernier.

/ATS