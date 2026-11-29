Le deuxième géant de la saison de Coupe du monde messieurs a lieu ce dimanche à Copper Mountain (1re manche dès 18h00).

Les Suisses Marco Odermatt et Loïc Meillard tenteront de mettre à mal l'hégémonie du dominateur brésilien Lucas Pinheiro Braathen.

Vainqueur du géant d'ouverture à Sölden, Braathen avait alors devancé Meillard et Odermatt, marquant ainsi les esprits. Le technicien d'Hérémence est en quête d'un premier succès en géant depuis celui de Schladming fin janvier, lui qui a depuis enchaîné trois deuxièmes places.

De son côté, le dernier succès du quadruple vainqueur du petit globe de la discipline remonte à son sacre à Adelboden le 10 janvier dernier. L'année passée, le seul Helvète présent dans le top 10 durant le géant de Copper Mountain était Thomas Tumler (9e). Meillard avait alors terminé 18e, tandis qu'Odermatt était parti à la faute lors de la manche initiale.

Camille Rast veut sa revanche

A plus de 3000 km du Colorado, le Cirque blanc féminin fait halte à Killington, dans le Vermont. Victorieuse lors du dernier slalom disputé sur la "Superstar" il y a deux ans, la Valaisanne Camille Rast fera partie des favorites, elle qui est en quête d'un 4e succès dans la spécialité (1re manche dès 16h30).

Mais la championne du monde en titre devra produire deux manches pleines, notamment face aux lauréates des deux premiers slaloms de la saison, l'Allemande Emma Aicher (à Levi) et l'Albanaise Lara Colturi (à Gurgl). La Schwytzoise Wendy Holdener est également attendue, elle qui avait terminé deuxième derrière sa compatriote en 2024, signant ainsi son 5e podium sur cette même piste.

/ATS