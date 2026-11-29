Stefan Brennsteiner a réalisé le meilleur temps de la 1re manche de géant dimanche en Coupe du monde à Copper Mountain. Meilleur Suisse, Marco Odermatt a signé le 6e temps, lui concédant 1''14.

Vainqueur l'an dernier dans le Colorado, Brennsteiner a réalisé le meilleur temps de la première manche, disputée sous un soleil éclatant. L'Autrichien a fini en trombe pour devancer le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen (à 0''33), qui avait remporté le géant d'ouverture à Sölden, et le Belge Sam Maes, 3e à 0''41, qui s'élancera en 2e manche (21h00) avec l'espoir de décrocher le 1er podium de sa carrière.

Frayeur pour "Odi"

Parti avec le dossard 2, Marco Odermatt a bien cru vivre un scénario similaire à l'an dernier, où il avait connu l'élimination en première manche dans le Colorado. En début de parcours, le Nidwaldien a été accroché dans une porte, mais a pu rallier l'arrivée sans problème. Devancé par l'Allemand Anton Grammel (4e à 0''71) et l'Autrichien Joshua Sturm (5e à 1''09), il devra sortir le grand jeu pour combler les 0''73 qui le séparent du podium provisoire en 2e manche.

Le quadruple vainqueur du petit globe du géant a devancé d'un souffle son compatriote Loïc Meillard, 8e à 1''28. Auteur d'un bon départ, le skieur d'Hérémence a concédé près d'une seconde à Brennsteiner sur la 2e moitié du tracé.

Deux autres Suisses devraient être au rendez-vous de la 2e manche, à commencer par le Valaisan Luca Aerni, 13e provisoire à 1''64. Meilleur Helvète l'an dernier à Copper Mountain (9e), Thomas Tumler pointe à la 15e place à 1''67. Gino Caviezel risque d'être éliminé, lui qui occupe le 28e rang à 3''03 après 30 concurrents.

/ATS