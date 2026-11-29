Camille Rast a réalisé le 3e temps de la première manche du slalom de Killington dimanche. Mikaela Shiffrin, qui s'aligne pour la première fois de la saison dans la discipline, pointe en tête.

Partie avec le dossard 1, Mikaela Shiffrin a signé le chrono de référence sans avoir pris tous les risques. Seules quatre skieuses ont perdu moins d'une seconde sur l'Américaine, qui lorgne un 100e podium dans un slalom de Coupe du monde et un 74e succès dans la spécialité.

La skieuse du Colorado, qui a par ailleurs gagné six des huit slaloms disputés dans la station du Vermont, ne compte cependant que 0''17 d'avance sur l'Autrichienne Katharine Truppe (2e) et 0''18 sur Camille Rast. La victoire est donc à portée de la Valaisanne, laquelle avait triomphé à Killington en 2024.

Quatrième à 0''27, la lauréate du dernier slalom de Gurgl Emma Colturi pourra également viser la plus haute marche du podium au terme d'une deuxième manche qui débutera à 20h (heure suisse). Ce ne sera en revanche pas le cas de la Schwytzoise Wendy Holdener, qui n'a pas trouvé le bon rythme et se retrouve 10e à 1''66.

Deux autres Suissesses se sont qualifiées pour la deuxième manche: Eliane Christen a réalisé le 20e temps à 2''89, Aline Höpli le 23e à 3''08. Selina Egloff, Aline Danioth et Nicole Good n'ont en revanche pas passé le "cut".

/ATS