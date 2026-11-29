Camille Rast a offert à la Suisse son premier succès de la saison en Coupe du monde.

La Valaisanne a remporté dimanche le slalom de Killington pour cueillir sa cinquième victoire à ce niveau, la quatrième dans la discipline.

Troisième de la manche initiale à 0''18 de la leader provisoire Mikaela Shiffrin, Camille Rast a sorti le grand jeu sur un deuxième parcours plus "facile". La championne du monde 2025 a pris les commandes avec 0''09 d'avance sur Lara Colturi (2e), qui avait pourtant fait forte impression sur le second tracé.

Et le chrono établi par la skieuse de Vétroz s'est avéré intouchable. Même pour la femme aux désormais 100 podiums dans un slalom de Coupe du monde, Mikaela Shiffrin, qui a commis plusieurs fautes en seconde manche et doit se contenter du 3e rang, à 0''59 de la lauréate du jour.

C'est donc la deuxième fois que Camille Rast s'impose en slalom à Killington, où elle avait décroché deux ans plus tôt son premier succès en Coupe du monde. Elle n'avait pas encore connu les joies du podium cet hiver, mais montait en puissance avec un 5e rang en slalom à Gurgl et une 5e place samedi en géant dans le Vermont.

Son exploit est de taille. Absente lors des deux premiers slaloms de la saison, Mikaela Shiffrin avait ainsi gagné 10 des 11 précédents slaloms qu'elle avait disputés en Coupe du monde. Son dernier "échec" dans la spécialité remontait au mois de janvier 2026 à Kranjska Gora, où elle avait fini 2e derrière... Camille Rast.

Christen 15e, Holdener out

Deux autres Suissesses ont pu marquer des points dans ce troisième slalom de l'hiver. L'Uranaise Eliane Christen s'est classée au 15e rang, 0''23 devant la St-Galloise Aline Höpli (18e). Cette dernière décroche ainsi son troisième top 30 consécutif, soit sa plus longue série du genre en Coupe du monde.

Pour Wendy Holdener, c'est en revanche plus compliqué cet hiver. La Schwytzoise, 10e sur le tracé initial dimanche, a connu une deuxième élimination consécutive après avoir enfourché en première manche à Gurgl. Elle n'avait pas connu deux sorties de piste d'affilée depuis... décembre 2019 !

/ATS