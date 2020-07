« C’est un pas en avant dans ma carrière »

L’attente prend fin pour Grégoire Saucy. Le pilote automobile de Bassecourt retrouve enfin son baquet cette semaine. Après deux jours de tests lundi et mardi bouclés avec le 5e meilleur temps, il va se lancer dans le championnat de Formule Renault Eurocup jeudi et vendredi sur le circuit de Monza en Italie. Le Jurassien de 20 ans sera au départ d’une saison de F3 régionale pour la première fois de sa carrière, après avoir disputé deux week-ends de course dans cette catégorie l’an dernier. Dix manches de deux épreuves l’attendent d’ici fin novembre. Elles vont l’emmener sur de mythiques circuits, de Monza à Imola en passant par Spa Francorchamps, Hockenheim et même Abu Dhabi en clôture de saison.





L’impatience de rouler à nouveau

« C’est un manque de retourner sur le circuit et de rouler ». Grégoire Saucy se réjouit tout particulièrement de ce début de saison. Il n’a plus roulé sa monoplace depuis mi-mars et l’arrivée de la pandémie de Covid-19 en Europe. « J’attends ça avec impatience depuis trois mois », dit-il. S’il a pu entraîner son coup de volant sur simulateur et au sein du karting familial, la vitesse lui manque particulièrement.