La « remontada » de Grégoire Saucy

Grégoire Saucy effectue une remontée spectaculaire pour accrocher le podium en Belgique. Le pilote de Formule 3 est monté sur la boîte samedi lors de la deuxième course du week-end à Spa-Francorchamps. Parti du 13e rang, le jeune homme de Bassecourt a pris la 3e place finale de cette course comptant pour le championnat de Formule Renault Eurocup. Vendredi, le pilote de l’écurie ART Grand Prix a été plus à la peine sur une manche raccourcie à cause de la pluie. Il s’est élancé du 8e rang avant de s’accrocher avec son coéquipier estonien Paul Aron. Il a pu terminer la course à la 11e place.

Grégoire Saucy disputera encore trois week-ends de course. Il se déplacera la semaine prochaine à Imola en Italie. /tri