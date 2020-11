Grégoire Saucy entre satisfactions et regrets

Et puis il y a « ces choses qui ont fait que je n’ai pas pu finir où je voulais », souffle le pilote de Formule 3 en écho à cet objectif d’accrocher le « top 5 » qu’il s’était fixé en début de saison. « Maintenant, il y aura plein d’à-côtés à mettre en place et à améliorer pour viser plus haut », se contente d’expliquer Grégoire Saucy qui aura aussi contribué au sacre de son écurie française ART Grand Prix qui décroche le titre constructeur. C'est d'ailleurs son coéquipier français Victor Martins qui décroche le titre pilote sur une monoplace similaire. « Dans les sports mécaniques, on met quand même une voiture peut-être un peu plus pointue pour un pilote qu’un autre. Ce sont des choses que l’on doit évoquer avec mes partenaires et le team », glisse le Jurassien.