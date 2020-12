Un soutien pour le sport automobile

La section Les Rangiers de l’Automobile Club de Suisse affiche son soutien aux sports automobiles jurassiens. Elle apporte un soutien financier à trois manifestations de la région. Dans un communiqué publié ce jeudi, elle indique avoir alloué 3'000 francs à la course de côte internationale St-Ursanne – Les Rangiers, 2'000 francs au Critérium jurassien et 500 francs au slalom de Bure. L’ACS section Les Rangiers tient aussi à « remercier les personnes qui œuvrent pour le bien et le développement de ces disciplines ». /comm-msc