Grégoire Saucy rempile en Formule Renault Eurocup

Grégoire Saucy part pour un nouveau tour en Eurocup Renault. Le pilote vadais de Formule 3 s’est engagé pour une nouvelle saison avec l’écurie française ART Grand Prix, qu’il avait rejoint il y a une année, pour disputer ce championnat qui se dispute d'avril à octobre à travers toute l'Europe. Les deux parties l’ont annoncé vendredi. Grégoire Saucy nous avait fait part de sa volonté de continuer l'aventure avec cette équipe en novembre dernier. Son souhait a donc été exaucé: « 2020 s'est très bien passé avec ART Grand Prix. J’ai beaucoup appris et même s'il y a eu des hauts et des bas, c'est ma meilleure année de compétition jusqu'à présent. Je suis donc très heureux de continuer avec cette écurie. Mon objectif est d'utiliser tout ce que j'ai appris la saison dernière pour être au meilleur de ma forme dès la première course », a déclaré Grégoire Saucy dans un communiqué. /emu