Grégoire Saucy retrouve le sourire

Grégoire Saucy décroche une 4e victoire cette saison. Une semaine après un week-end compliqué à Monaco, le pilote vadais a gagné sa deuxième course au Castellet en France dimanche. Cette manche comptait pour le championnat européen de Formule 3 régionale. Parti en pole position, il n’a pas flanché et s’est imposé devant le Russe Mikhael Belov (+0’’739) et le Finlandais William Alatalo (+1’’358).

Le pilote de l’écurie Art Grand Prix a déjà remporté l’épreuve de samedi sur le même circuit. Mais le Vadais a été disqualifié en raison de certaines réparations effectuées après l’accident de la semaine dernière. Selon les organisateurs, les normes n’étaient pas totalement respectées. Grégoire Saucy a su se relever tout de suite pour aller décrocher une nouvelle victoire cette saison. /lge