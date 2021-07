Une grande remontée et une victoire pour Grégoire Saucy

Grégoire Saucy conforte sa place de leader du classement général du championnat d’Europe de Formule 3 régionale. Le pilote vadais a pris la 8e place de la course de samedi ce week-end à Spa-Francorchamps en Belgique. Parti de la 24e place sur la grille, il a effectué une « remontada » sous la pluie pour marquer 4 points. Dimanche, Grégoire Saucy s’est élancé en pole position et a fini 1er. Le pilote de l’écurie Art Grand Prix a devancé le Barbadien Zane Maloney de 0’’745 et le Français Hadrien David de 1’’610. Au classement général, il possède 60 points d’avance sur Hadrien David alors qu’il reste quatre manches à disputer pour huit courses.





Flou sur le prochain week-end de courses

Le circuit du Nürburgring ne pourra d’ailleurs pas accueillir le prochain week-end de courses prévu les 7 et 8 août. Il est réquisitionné pour l’organisation des secours après les inondations qui ont touché l’Allemagne ces dernières semaines. Le report de ces courses ou un lieu de remplacement sont actuellement à l’étude d’après le communiqué de l’organisation du championnat d’Europe de Formule 3 régionale paru jeudi. /tri