Grégoire Saucy champion de Formule 3 régionale !

Grégoire Saucy s’offre le titre de Formule 3 régionale. Le pilote vadais de l’écurie ART Grand Prix a été sacré samedi après-midi à l’issue de la 1re course du week-end à Mugello en Italie. Il a terminé 5e alors que son plus proche poursuivant le Français Hadrien David a pris la 23e place. Grégoire Saucy compte désormais 88 points d’avance en tête du classement général et ne peut plus être dépassé à trois courses de la fin de la saison. L’an passé pour sa 1re année en Formule 3 régionale, le jeune homme de 21 ans avait pris le 7e rang final. Ce championnat européen représente la 4e catégorie derrière la F1, la F2 et la F3. /tri