« Je plane encore un petit peu »

Un roi du volant de retour dans le Jura. Grégoire Saucy a été sacré champion de Formule 3 régionale ce samedi à Mugello. Le pilote de Bassecourt a remporté le titre européen avant même les trois dernières courses de la saison et est rentré d’Italie dans la nuit de dimanche à lundi.







Il l'avait dit, il l'a fait



« C’est beaucoup d’émotions, on a travaillé dur », a-t-il confié à RFJ. « J’ai beaucoup travaillé physiquement et mentalement », explique le pilote de 21 ans qui avait annoncé la couleur au début de la saison et fait de ce titre son principal objectif. « Je commence à bien réaliser ce qui s’est passé. J’ai reçu beaucoup de messages, ça m’a beaucoup touché », ajoute-t-il.