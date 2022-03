Premier podium pour Grégoire Saulcy

Premier week-end de course et premier podium pour Grégoire Saucy. Le pilote jurassien est monté sur la 3e marche du podium de la course principale du championnat du monde de Formule 3 dimanche à Bahreïn en ouverture de saison. C’est son coéquipier français de l'écurie ART Grand Prix Victor Martins qui s’est imposé devant le Monégasque Arthur Leclerc. L’Argentin Franco Colapinto a franchi la ligne d’arrivée en 3e position, mais il a été rétrogradé à la 5e place pour avoir dépassé les limites de la piste.

Grégoire Saucy avait eu moins de réussite lors de la course sprint de samedi. Le Vadais de 22 ans avait été contraint à l’abandon après s’être accroché dans le premier virage avec Victor Martins alors qu’il figurait dans le top 10. Les prochaines épreuves sont agendées au 23 et 24 avril à Imola en Italie. /emu