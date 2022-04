Le podium échappe de peu à Grégoire Saucy

Grégoire Saucy manque le podium pour un virage. Le pilote jurassien de Formule 3 n’a pas pu terminer les deux courses du championnat du monde de ce week-end à Imola en Italie. Samedi, lors de l’épreuve sprint avec départ inversé par rapport aux résultats des qualifications, il s’est élancé de la 9e position. Il pointait au 6e rang lorsqu’il a été touché. Victime d’une crevaison, il a dû abandonner.





A un rien du podium

Grégoire Saucy est parti du 4e rang sur la ligne dimanche lors de la course principale. Dans le dernier tour, il tenait la 3e place lorsqu’un de ses concurrents a tenté de le dépasser dans le dernier virage. Les deux voitures se sont alors touchées et le pilote vadais n’a pas pu terminer la course. Grégoire Saucy termine donc ce 2e week-end de courses de la saison avec des résultats frustrants. Il pointe actuellement au 8e rang du classement général avec 15 points en quatre manches. Les prochaines épreuves se dérouleront dans trois semaines à Barcelone. /tri