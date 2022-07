Deux top 15 mais pas de points pour Grégoire Saucy

Grégoire Saucy est parvenu à rentrer deux fois dans le top 15 ce week-end lors du Grand Prix d’Autriche de Formule 3, insuffisant toutefois pour marquer des points. Après voir réalisé le 18e temps lors des qualifications, le pilote jurassien a pris la 11e place de la course sprint samedi. Sur une piste mouillée à la visibilité très réduite, bien que quelque peu asséchée au fil des passages, il s’est ensuite classé 14e de la course principale du Grand Prix disputée dimanche matin. Grégoire Saucy et son écurie Art Grand Prix ont rendez-vous sur le Hungaroring de Budapest du 29 au 31 juillet. /jpi