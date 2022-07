Pas de frustration pour Grégoire Saucy

Le Jurassien profite de cette découverte de la Formule 3 planétaire pour côtoyer de près les meilleurs pilotes du monde. Lors de chaque course, « on est F3, F2 et F1 réunies », glisse-t-il. Et même si les Lewis Hamilton, Max Verstappen ou autre Charles Leclerc restent inaccessibles, Grégoire Saucy essaie d’en profiter lorsqu’il en a l’occasion. « C’est juste fantastique », lance-t-il impressionné par le public présent à chaque rendez-vous.