Grégoire Saucy fait chou blanc à Spa Francorchamps

Le week-end a été très compliqué pour Grégoire Saucy sur le circuit de Spa Francorchamps. Le pilote jurassien a dû abandonner après une sortie de route ce dimanche lors de la course principale du Grand Prix de Formule 3 de Belgique. Il n’est pas non plus rentré dans les points samedi avec sa 12e place lors d’une course sprint perturbée par les Safety Car et un drapeau rouge. Grégoire Saucy avait auparavant réalisé le 19e des qualifications perturbées, elles, par des conditions météo changeantes qui ont surpris les leaders. Le pilote de Bassecourt est 17e au classement général du championnat du monde alors qu’il reste deux Grand Prix à courir cette saison. Le prochain se disputera aux Pays Bas sur le circuit de Zandvoort du 2 au 4 septembre. /jpi