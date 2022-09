Des points, puis une déconvenue pour Grégoire Saucy

Deux jours et deux fortunes différentes pour Grégoire Saucy en championnat du monde de Formule 3. Le pilote vadais a fini 5e de la course sprint du Grand Prix des Pays-Bas samedi. Cette place lui rapporte 6 nouveaux points au classement général. Le Jurassien de l’équipe ART Grand Prix a, en revanche, dû abandonner à quatre tours de la fin de la course principale dimanche sur le circuit de Zandvoort. Grégoire Saulcy pointe au 17e rang du classement des pilotes avec 25 unités au compteur avant les deux dernières courses du week-end prochain à Monza en Italie. /emu