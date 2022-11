Grégoire Saucy poursuit l’aventure en F3

Grégoire Saucy pilotera une deuxième saison dans le championnat du monde de Formule 3. Le Vadais a prolongé son contrat avec l’écurie Art Grand Prix pour 2023. Il l’a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux : « Ce sera ma 4e année avec ART et je suis fier de cette étape importante. Connaître l'équipe depuis si longtemps est un plus, car nous nous connaissons », écrit Grégoire Saucy, qui avait été sacré en Formule 3 régionale en 2021, avant de se classer 15e du classement général cette année pour sa première saison dans le championnat mondial. « Je suis très heureux, c’est ce que je souhaitais, c’est bien de pouvoir miser sur la continuité. Le but c’est d’aller gagner le championnat. Je vais travailler dur pour cela cet hiver, avec notamment beaucoup de préparation physique », nous a confié le pilote de Bassecourt.

De son côté, le président de l’écurie française Sébastien Philippe a confirmé la nouvelle dans un communiqué : « Grégoire Saucy est un membre de la famille ART Grand Prix depuis trois ans et nous n’avons eu qu’à nous féliciter de ses qualités humaines et sportives. Comme l’équipe, il a connu des hauts et des bas, mais il ne s’est jamais démobilisé et, en 2023, sa première année d’expérience dans la discipline sera un atout pour viser la victoire régulièrement ». Le championnat du monde de F3 se composera de 20 courses qui se disputeront sur 10 week-ends, à partir du 4-5 mars au GP de Bahreïn. /comm-emu