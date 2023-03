Pas de podium mais des points pour Grégoire Saucy

Grégoire Saucy classé lors du premier week-end de championnat du monde de Formule 3 de la saison. Le pilote de Bassecourt a pris des points lors des deux courses du Grand Prix de Bahreïn à Shakir. Il a pris le 7e rang samedi de la course sprint et a empoché 4 points. Dimanche, lors de la course principale, le pilote de l'écurie Art Grand Prix a terminé au pied du podium. Il s'est classé 4e et a gagné 12 points. Après ce premier week-end de F3, le Jurassien est 5e du classement général. /fwo