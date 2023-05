Deuxième podium d’affilée pour Grégoire Saucy

Week-end contrasté pour Grégoire Saucy sur le circuit urbain de la Principauté. Le pilote de Bassecourt a tout d’abord signé son deuxième podium de la saison samedi en prenant la 3e place de l’épreuve sprint de Formule 3 à Monaco. Il a été devancé par l'Espagnol Josep Maria Marti et l'Italien Leonardo Fornaroli.

Dimanche, le coureur de l’équipe Art Grand Prix s’est élancé de la 6e ligne de la course principale de cette manche du championnat du monde. Il n’est parvenu à remonter que de deux places pour finir 10e, sur un tracé où il est difficile de dépasser. La victoire est revenue à l’Italien Gabriele Minì, devant le Suédois Dino Beganovic et l’Estonien Paul Aron. Grégoire Saucy perd une place au classement général pour se retrouver 3e. Il accuse 26 points de retard sur le leader brésilien Gabriel Bortoleto et 9 sur le 2e Gabriele Minì. /emu