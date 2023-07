Grégoire Saucy marque deux petits points en Hongrie

Grégoire Saucy rentre de Hongrie avec 2 points dans sa valise. Le pilote de Bassecourt a pris le 9e rang de la course sprint samedi dans le cadre de la 8e manche du championnat du monde de Formule 3. Dimanche, le Jurassien de l’écurie ART Grand Prix n’a pas pu jouer les premiers rôles dans la course principale. Il a dû se contenter de la 15e place qui ne lui a pas rapporté le moindre point. Il était parti de la 7e ligne sur la grille de départ.

Au classement général, Grégoire Saucy recule d’une place. Il est désormais 10e avec 53 points et possède 47 longueurs de retard sur le podium. Il ne reste plus que deux Grand Prix dans ce championnat du monde de Formule 3. Le week-end prochain en Belgique à Spa-Francorchamps et début septembre en Italie à Monza. /fwo