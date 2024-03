Grégoire Saucy : « J’ai hâte que ça commence »

Un championnat attractif



En rejoignant le Championnat du monde d’endurance, l’habitant de Bassecourt ne craint pas de sortir des radars. « Cette compétition devient de plus en plus connue. Ce championnat est un très grand championnat », appuie-t-il. Le calendrier comporte huit étapes, dont les très célèbres 24h du Mans. « Ça reste la course de l’année mais il y a beaucoup de très beaux circuits sur toute la saison », souligne Grégoire Saucy qui se réjouit de découvrir par exemple le Brésil, le Japon ou encore les Etats-Unis.

Et les objectifs ? « Progresser. On est tous là pour être devant. Il faudra voir après la course au Qatar pour se donner des objectifs jusqu’à la fin de la saison », avance sagement le Jurassien. /nmy