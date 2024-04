Parés pour le Critérium jurassien

Le novice de la course

Sur les 83 concurrents en lice, tous n’ont pas l’expérience du double vainqueur de l’épreuve. C’est même tout le contraire pour Valentin Nicolet. Le pilote de Reconvilier va effectuer ses premiers kilomètres en rallye, après avoir découvert la discipline l’an dernier sur les routes régionales comme copilote. « C’est quand même un petit peu stressant », avoue-t-il à quelques heures de s’élancer au volant d’une Peugeot 106. Numéro 58 sur les portières, il ne vise pas les mêmes objectifs que Michaël Burri. « On veut prendre le maximum de plaisir qu’on peut. On n’a rien à prouver, on est juste là pour apprendre », souffle celui qui possède une plus grande expérience en course de côte et en slalom.