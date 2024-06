« Rendez-vous sport » : des étoiles plein les yeux pour Grégoire Saucy aux 24h du Mans

Il faudra encore patienter avant de voir un premier Jurassien franchir la ligne d’arrivée des 24h du Mans. Grégoire Saucy et son équipe United Autosports ont été contraints à l’abandon avec leur McLaren dimanche en raison d’ennuis mécaniques sur le mythique circuit automobile français, à un peu plus de 4h de l’arrivée. « La boite à vitesses nous a lâchés », précise le pilote de Bassecourt, invité de « Rendez-vous sport » en direct lundi dans « La Matinale ». Pour sa première participation aux 24h du Mans, Grégoire Saucy raconte avoir vécu « quelque chose d’incroyable », « 10 jours très, très intenses ». « La course s’est très bien déroulée jusqu’à l’abandon, une course très mouvementée avec beaucoup de changements au niveau de la météo », explique le Vadais qui a occupé la tête provisoire de la course dans sa catégorie LMGT3. Il a aussi découvert la conduite de nuit : « On a l’impression que tout arrive plus vite », raconte Grégoire Saucy qui repart du Mans avec des images inoubliables en tête, notamment la parade de vendredi soir : « C'est quelque chose de magique, des milliers de personnes sont là à nous attendre (…) c’est quelque chose qui va me rester à vie ». /mmi