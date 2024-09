Grégoire Saucy signe un deuxième succès en championnat d’Europe d’endurance

Le team Richard Mille by TDS, avec Grégoire Saucy, a signé une nouvelle performance en championnat d’Europe d’endurance dans la catégorie LMP2 Pro/Am. Après une victoire au Castellet et deux podiums à Barcelone (2e) et Imola (3e), le pilote jurassien et son équipage ont remporté les 4h de Mugello en Italie ce dimanche. Grâce à ce succès, Richard Mille by TDS se place 2e au classement général et revient à deux points seulement du team italien AF Corse, victime d’un accrochage ce dimanche. Grégoire Saucy et ses coéquipiers peuvent donc encore viser le titre lors de la dernière course à Portimao au Portugal le 19 octobre. /jpi