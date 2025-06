Grégoire Saucy à l’assaut des 24 heures du Mans

Des enjeux au classement général

L’épreuve française est la quatrième d’une saison de Championnat du monde d’endurance qui en compte huit dans la catégorie LMGT3, celle dans laquelle sont intégrés Grégoire Saucy et ses coéquipiers. La saison avait très bien commencé pour l’équipage qui avait terminé 2e de la manche inaugurale au Qatar. Depuis, cela s’est gâté avec aucun point glané en Italie et en Belgique. L’heure est donc au rebond : « On espère toujours mieux. On doit se battre, car on n’est pas très loin des premiers », clame l’ambitieux Jurassien. Aujourd’hui, le trio pointe au 6e rang du classement général. Au Mans, la victoire serait donc précieuse, et pas que sur le CV. Comme c’est une longue course, elle rapporte davantage de points au général et pourrait donc permettre à Grégoire Saucy et ses coéquipiers de se rapprocher, voire même de grimper sur le podium provisoire. /mle