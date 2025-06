Grégoire Saucy miné par des problèmes techniques

Comme l’an dernier, Grégoire Saucy a été contraint à l’abandon lors des 24 heures du Mans. Ce dimanche, le pilote de Glovelier n’a pas pu terminer cette course mythique dans la catégorie LMGT 3 à cause de problèmes techniques. Il s’est immobilisé en bord de route ce dimanche après-midi, à moins d’une heure de l’arrivée finale. Quelques heures plus tôt déjà, alors que l’équipage de l’écurie United Autosports du Jurassien pointait au 7e rang, des problèmes techniques s’étaient déjà déclarés sur la McLaren. Grégoire Saucy avait dû faire un passage aux stands d’une petite trentaine de minutes, ce qui avait ôté toutes les chances de bien figurer. Reparti en 17e et dernière position, le bolide d’United Autosports a finalement lâché une quarantaine de tours plus tard…

Pour la troisième fois de suite en Championnat du monde d’endurance dans la catégorie LMGT3, Grégoire Saucy, James Cottingham et Sébastien Baud ne marquent donc pas de point. Au regard de la dotation du Mans, cela va se payer au classement général, alors qu’il reste quatre manches à disputer. /mle