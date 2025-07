Grégoire Saucy doit se contenter du 8e rang

Grégoire Saucy et ses coéquipiers renouent avec des points, mais restent en-deçà de leurs espérances. La McLaren numéro 59 du trio s’est classée au 8e rang des 6 Heures de Sao Paulo, dimanche, au Brésil, dans le cadre du Championnat du monde d’endurance. Elle a terminé à un tour des cinq meilleurs. Reste qu’après trois courses sans marquer le moindre point, le trio de l’écurie United Autosports est parvenu à en grapiller quatre grâce à cette place parmi les dix premiers d’une course qui réunissait 18 équipages. A trois courses de la fin du championnat, Grégoire Saucy, James Cottingham et Sébastien Baud pointent au 8e rang du classement général avec 16 unités de regard sur l’équipage qui les précède. /mle