Une 10e place pour Grégoire Saucy à Silverstone

Une 10e place pour Grégoire Saucy à Silverstone

Le pilote jurassien et ses coéquipiers de United Autosports se sont classés 10es des 4 h de Silverstone en LMP2 lors de la 5e manche du championnat d’Europe d’endurance automobile.

Grégoire Saucy s'est classé 10e à Silverstone. (Photo : archives United Autosports) Grégoire Saucy s'est classé 10e à Silverstone. (Photo : archives United Autosports)

Grégoire Saucy et son équipe United Autosports n’ont pas pu rivaliser avec les meilleurs de la catégorie LMP2 dimanche lors des 4h de Silverstone. Le pilote vadais et ses coéquipiers Manuel Maldonado et Ben Hanley se sont classés 10es sur les 13 voitures au départ de cette 5e manche des European Le Mans Series, le championnat d’Europe d’endurance automobile. C’est le drapeau rouge qui a mis fin à la course en raison de la pluie qui tombait sur le circuit britannique. Toutes catégories confondues, la monoplace de Grégoire Saucy a pris la 14e place sur les 44 concurrents engagés. /emu


Actualisé le

 

