Pas de points à la clé pour Grégoire Saucy lors de l’avant-dernier rendez-vous de la saison dans le Championnat du monde d’endurance. Au Japon, le pilote jurassien et ses deux coéquipiers de la formation United Autosports ont pris ce dimanche la 14e place des 6 heures de Fuji en catégorie LMGT3. Au classement général, l’équipage numéro 59 formé de Grégoire Saucy, James Cottingham et Sébastien Baud figure au 10e rang avec 43 points au compteur après 7 courses. La dernière date du calendrier interviendra le 8 novembre avec les 8 heures du Bahreïn. /nmy
Grégoire Saucy hors des points au Japon
Le pilote jurassien et ses coéquipiers de l’écurie United Autosports ont terminé au 14e rang ...
RFJ
