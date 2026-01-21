De belles perspectives immédiates et futures pour Grégoire Saucy

Le pilote jurassien participe aux mythiques 24 heures de Daytona ce week-end. Il continuera ...
Le pilote jurassien participe aux mythiques 24 heures de Daytona ce week-end. Il continuera ensuite à développer le bolide de Mc Laren dans la perspective de l'arrivée de la marque en Hypercar.

Grégoire Saucy a pris ses marques en Floride. (Photo : United Autosports) Grégoire Saucy a pris ses marques en Floride. (Photo : United Autosports)

Grégoire Saucy défie un monument alors que son avenir se dessine. Le pilote jurassien participe ce week-end aux 24 heures de Daytona, en Floride. Ce rendez-vous est un mythe de la course automobile, au même titre que l'épreuve des 24 heures du Mans que le Vadais de 26 ans a déjà connue à deux reprises. Aux Etats-Unis, Grégoire Saucy prendra place dans la Mc Laren de l’écurie United Autosports, en catégorie LMP2. Il partagera son bolide avec trois autres pilotes, dont l’Ecossais Paul Di Resta, ancien pilote de Formule un. Cette expérience américaine a tout d’une découverte pour le Jurassien qui s’attend à une course « à l’américaine ». « C’est un peu plus à la vieille époque. Beaucoup de choses dans le paddock sont différentes. Il y a beaucoup moins de structure. (…) C’est très intéressant. Les courses sont très mouvementées là-bas. Les circuits sont très petits », souligne Grégoire Saucy qui s’attend donc à devoir jouer des coudes : « On est autant de voitures sur un plus petit circuit », analyse-t-il, soulignant que les dépassements seront plus compliqués et que ce paramètre lui permettra d’étoffer son expérience. Comme toujours, Grégoire Saucy demeure ambitieux et espère gagner la catégorie LMP2 aux côtés de ses coéquipiers.

Grégoire Saucy : « J’ai vraiment hâte d’y être. »

Ecouter le son

L’Hypercar dans le viseur

Depuis plusieurs mois, Grégoire Saucy ne cache pas ses ambitions pour le futur : il veut piloter dans la catégorie reine de l’Hypercar. Et son rêve semble être sur le point de se réaliser. S’il demeure prudent quant à son avenir, le Jurassien a été retenu dernièrement pour contribuer au développement de la Mc Laren qui sera alignée dès l’année prochaine en Hypercar. Pour cela, de nombreuses heures sont prévues en simulateur, là où l’aérodynamique du bolide est méticuleusement conçue. « C’est mon grand objectif d’arriver en Hypercar. Il faut travailler en 2026 pour décrocher un contrat à la fin de cette année », indique le Vadais qui consacrera donc une grande partie de son temps à faire son nid futur. D'ailleurs, le Jurassien ne participera pas aux Championnats du monde d’endurance. Il sera toutefois aligné dans le Championnat d’Europe dès le mois d’avril. /mle


 

