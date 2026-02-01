Le week-end de Grégoire Saucy tourne au vinaigre

Les choses ont pris une mauvaise tournure pour Grégoire Saucy ce week-end. Le pilote jurassien était engagé sur deux étapes des Asian Le Mans Series. Tout s’annonçait pourtant bien pour le Vadais et ses coéquipiers Giorgio Roda et Mikkel Jensen qui ont décroché la pole position en catégorie LMP2 pour les deux courses des 4h de Dubaï. Samedi, l’équipage de l’écurie United Autosports n’a pas su concrétiser son opportunité et a dû se contenter de la 6e place avec un retard de 30’’ sur les vainqueurs. Grégoire Saucy a effectué 29 des 105 tours accomplis par son équipe.





Un dimanche malchanceux

Mais la course de ce dimanche a été encore plus décevante pour le Jurassien. Après une vingtaine de minutes sur la piste, un problème mécanique a été détecté. La voiture est rentrée aux stands pour subir des réparations, alors que Grégoire Saucy n’avait pas encore eu l’occasion de tenir le volant. Les mécaniciens n’ont pas réussi à accomplir un miracle et le bolide n’a pas pu reprendre la course.

Les deux dernières étapes des Asian Le Mans Series se dérouleront samedi et dimanche prochains à Abu Dhabi. /nmy