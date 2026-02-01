Le week-end de Grégoire Saucy tourne au vinaigre

Pourtant en pole position lors des deux courses au programme des Asian Le Mans Series à Dubaï ...
Le week-end de Grégoire Saucy tourne au vinaigre

Pourtant en pole position lors des deux courses au programme des Asian Le Mans Series à Dubaï, le pilote jurassien et ses coéquipiers ont terminé 6es samedi et ont subi un problème mécanique dimanche.

Grégoire Saucy a connu un week-end de course écourté par un problème mécanique ce dimanche. (Photo : United Autosports) Grégoire Saucy a connu un week-end de course écourté par un problème mécanique ce dimanche. (Photo : United Autosports)

Les choses ont pris une mauvaise tournure pour Grégoire Saucy ce week-end. Le pilote jurassien était engagé sur deux étapes des Asian Le Mans Series. Tout s’annonçait pourtant bien pour le Vadais et ses coéquipiers Giorgio Roda et Mikkel Jensen qui ont décroché la pole position en catégorie LMP2 pour les deux courses des 4h de Dubaï. Samedi, l’équipage de l’écurie United Autosports n’a pas su concrétiser son opportunité et a dû se contenter de la 6e place avec un retard de 30’’ sur les vainqueurs. Grégoire Saucy a effectué 29 des 105 tours accomplis par son équipe.


Un dimanche malchanceux

Mais la course de ce dimanche a été encore plus décevante pour le Jurassien. Après une vingtaine de minutes sur la piste, un problème mécanique a été détecté. La voiture est rentrée aux stands pour subir des réparations, alors que Grégoire Saucy n’avait pas encore eu l’occasion de tenir le volant. Les mécaniciens n’ont pas réussi à accomplir un miracle et le bolide n’a pas pu reprendre la course.

Les deux dernières étapes des Asian Le Mans Series se dérouleront samedi et dimanche prochains à Abu Dhabi. /nmy


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Michaël Burri au « Crité » pour surmonter le traumatisme

Michaël Burri au « Crité » pour surmonter le traumatisme

Sports motorisés    Actualisé le 28.01.2026 - 16:30

Dettwiler va piloter dans le championnat Supersport italien

Dettwiler va piloter dans le championnat Supersport italien

Sports motorisés    Actualisé le 26.01.2026 - 20:14

Grégoire Saucy au pied du podium à Daytona

Grégoire Saucy au pied du podium à Daytona

Sports motorisés    Actualisé le 27.01.2026 - 12:11

Un top-30 pour Olivier Burri à Monte-Carlo

Un top-30 pour Olivier Burri à Monte-Carlo

Sports motorisés    Actualisé le 25.01.2026 - 19:07

Articles les plus lus

Olivier Burri à nouveau dans son jardin

Olivier Burri à nouveau dans son jardin

Sports motorisés    Actualisé le 22.01.2026 - 14:40

Un top-30 pour Olivier Burri à Monte-Carlo

Un top-30 pour Olivier Burri à Monte-Carlo

Sports motorisés    Actualisé le 25.01.2026 - 19:07

Dettwiler va piloter dans le championnat Supersport italien

Dettwiler va piloter dans le championnat Supersport italien

Sports motorisés    Actualisé le 26.01.2026 - 20:14

Grégoire Saucy au pied du podium à Daytona

Grégoire Saucy au pied du podium à Daytona

Sports motorisés    Actualisé le 27.01.2026 - 12:11

De belles perspectives immédiates et futures pour Grégoire Saucy

De belles perspectives immédiates et futures pour Grégoire Saucy

Sports motorisés    Actualisé le 21.01.2026 - 09:30

Olivier Burri à nouveau dans son jardin

Olivier Burri à nouveau dans son jardin

Sports motorisés    Actualisé le 22.01.2026 - 14:40

Un top-30 pour Olivier Burri à Monte-Carlo

Un top-30 pour Olivier Burri à Monte-Carlo

Sports motorisés    Actualisé le 25.01.2026 - 19:07

Grégoire Saucy au pied du podium à Daytona

Grégoire Saucy au pied du podium à Daytona

Sports motorisés    Actualisé le 27.01.2026 - 12:11